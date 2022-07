VICE-MONTELLA A FV, In comune con Italiano ha...

C'è qualche punto in comune tra Vincenzo Italiano e Vincenzo Montella? L'abbiamo chiesto al vice-allenatore di quest'ultimo, Daniele Russo, nell'intervista di ieri in esclusiva a FirenzeViola.it (leggila QUI): "Entrambi si assomigliano per le idee di gioco: recupero palla, pressing alto e possesso palla. In pratica tutti e due tendono a voler fare la partita. Sono due tecnici che si assomigliano molto, poi ognuno deve saper leggere i vari momenti della partita a modo suo in base alle situazioni".