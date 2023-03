VIAREGGIO CUP, Oggi U18 viola nuovamente in campo

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l'esordio e la manita servita all'FC Euro New York, l'Under 18 della Fiorentina, scenderà in campo quest'oggi nella Viareggio Cup per giocare la seconda partita del torneo. Appuntamento alle ore 15 contro il Seravezza, che nel primo match è stata sconfitta per 1-0 dal Monteorsi. L'incontro sarà possibile seguirlo grazie al lavoro del nostro inviato Andrea Giannattasio su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola.