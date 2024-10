VIA DEL MARE, Il successo manca dal 2020. Ecco i precedenti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Una sfida non facile attende gli uomini di Raffaele Palladino al rientro dalla sosta di campionato. Sì, perché nonostante il Lecce non stia navigando in acque tranquille in classifica, al Via del Mare, contro la Fiorentina, da quando è tornato in Serie A nella stagione 2022-2023, non ha mai perso contro i viola. Tutti ricordano la sconfitta beffa della scorsa stagione, quando i giallorossi, poco prima del recupero e ormai a tempo scaduto, ribaltarono il match con due reti decisive, chiudendo la gara sul 2-3. L’anno precedente, in Puglia, i viola, allenati da Vincenzo Italiano, non riuscirono ad andare oltre al pareggio.

Per trovare una vittoria della Fiorentina in terra salentina, bisogna tornare alla prima stagione di Commisso come presidente della squadra gigliata, quella del 2019/2020, quando, in piena estate, dopo la sospensione del campionato a causa della pandemia da COVID-19, la squadra guidata da Iachini ottenne proprio in terra leccese l’aritmetica salvezza, grazie alle reti, tutte nel primo tempo, di Chiesa, Ghezzal e Cutrone. A proposito di sfide salvezza, se ripensiamo al match precedente a quello appena citato, viene in mente il catartico 0-1 viola alla 37ª giornata, quando, grazie a un gol di Cerci, la Fiorentina rimase in Serie A, condannando i salentini di Serse Cosmi.