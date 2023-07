VERSO L'URNA DEL 7 AGOSTO. TUTTE LE DATE E LE SQUADRE DELLA CONFERENCE LEAGUE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sono passati circa tre mesi da quando è uscita la notizia che la Juventus potesse essere esclusa dalle prossime competizioni europee e alla fine, dopo una spasmodica attesa, la sentenza UEFA ha fatto capolino. Ne giova la Fiorentina, arrivata ottava in campionato e pronta a fare le veci dei bianconeri nella prossima Conference League. I viola, esattamente come lo scorso anno, entreranno in gioco dagli spareggi, l’ultimo step delle qualificazioni prima di accedere alla fase a gironi.

Come al solito, sono già cinque le squadre sicure di prendere parte al playoff: Aston Villa, Eintracht Francoforte, Lille, Osasuna (dopo un’iniziale esclusione e conseguente ricorso, accolto dalla UEFA), e, da ieri sera, la Fiorentina. Ovvero le squadre qualificate alla Conference dai migliori cinque campionati d'Europa.

Tutte le altre arriveranno dal terzo turno di qualificazione, sorteggiato non più tardi di cinque giorni fa, anche se pure quest’ultimo step attende di scoprire il suo quadro definitivo. Infatti, tra martedì 1 e giovedì 3 agosto, si giocheranno tutte le gare di ritorno del secondo turno di qualificazione, le cui vincitrici andranno a comporre gli accoppiamenti del terzo, come detto già sanciti dal sorteggio di lunedì scorso. Procedendo per gradi:

Il secondo turno

Già qui non mancano squadre con blasone e tradizione, alcune per altro affrontate dalla Fiorentina proprio nella passata edizione del torneo. C'è infatti il Twente, il Lech Poznan e anche il Basilea (sconfitto però 3-1 nella gara d’andata dal Tobol). A questi si aggiungono anche ulteriori club di rango europeo, come il Fenerbahce e il Besiktas, seconda e terza forza dell’ultima SuperLig turca, o come il Club Brugge, eliminato agli ottavi nell’ultima Champions League. Sempre restando in Belgio troviamo il Gent, uscito ai quarti nella scorsa Conference esattamente come il Paok Salonicco. E ancora il Legia Varsavia, secondo classificato in Polonia; oppure Midtjylland e Ferencvaros, protagonisti nella scorsa Europa League.

Il terzo turno

Aspettano invece le rispettive avversarie, al terzo turno, altri club che non hanno bisogno di presentazioni. Come l’AZ Alkmaar, semifinalista di Conference a maggio scorso, la Dinamo Kiev, il Partizan Belgrado, l’Hajduk Spalato, il Rapid Vienna e gli Hearts of Midlothian, incrociati dai viola la passata stagione. A questi si sommano Arouca, Brann, Flora Tallin, Lincoln Red Imps e Nordsjælland.

Detto delle gare di ritorno del secondo turno in programma la settimana prossima, il terzo turno inizierà il 10 agosto, con i match d’andata, per chiudersi il 17 con le partite di ritorno. Curiosità da sottolineare è che, come accaduto in precedenza, anche gli accoppiamenti dei playoff verranno sorteggiati prima che il terzo turno venga giocato, ovvero lunedì 7 agosto. Quindi la Fiorentina, aspettando che la UEFA suddivida le squadre dell'urna dei playoff in teste di serie e non, sarà associata molto probabilmente ad un match dal quale aspetterà la squadra vincente (oppure ad una sola squadra, qualora finisse con un'altra formazione tra le altre quattro già ai playoff), quella con cui il 24 e il 31 agosto si giocherà l’accesso alla fase a gironi (i cui sorteggi si svolgeranno il primo settembre, mentre il 21 partirà la prima giornata del torneo che si concluderà allo stadio Agia Sophia di Atene, il 29 maggio 2024).

Di seguito gli accoppiamenti del terzo turno di qualificazione, sorteggiati a Nyon lunedì 24 luglio:

Hamrun Spartans (Malta) / Dinamo Tbilisi (Georgia) - Ferencváros (Ungheria) / Shamrock Rovers (Irlanda)

Farul Constanța (Romania) / Urartu (Armenia) - Flora Tallinn (Estonia)

Tre Penne (San Marino) / Valmiera (Lettonia) - Atlètic Club d'Escaldes (Andorra) / Partizani (Albania)

Ballkani (Kosovo) / Larne (Irlanda del Nord) - Lincoln Red Imps (Gibilterra)

Struga (Macedonia del Nord) / Budućnost Podgorica (Montenegro) - The New Saints (Galles) / Swift Hesper (Lussemburgo)

Torpedo-Belaz Zhodino (Bielorussia) / AEK Larnaca (Cipro) - Maccabi Tel-Aviv (Israele) / Petrocub-Hincesti (Moldavia)

RFS (Lettonia) / Sabah (Azerbaigian) - Partizan (Serbia)

PFC CSKA-Sofia (Bulgaria) / Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (Romania) - Torpedo Kutaisi (Georgia) / Aktobe (Kazakistan)

Rapid Vienna (Austria) - Alashkert (Armenia) / Debrecen (Ungheria)

Hajduk Spalato (Croazia) - PAOK (Grecia) / Beitar Gerusalemme (Israele)

Sutjeska (Montenegro) / Santa Coloma (Andorra) - AZ Alkmaar (Olanda)

Celje (Slovenia) / Vitória SC (Portogallo) - Balzan (Malta) / Neman Grodno (Bielorussia)

Beşiktaş (Turchia) / Tirana (Albania) - Željezničar (Bosnia Erzegovina) / Neftçi (Azerbaigian)

Gabala (Azerbaigian) / Omonia (Cipro) - Midtjylland (Danimarca) / Progrès Niederkorn (Lussemburgo)

Ararat-Armenia (Armenia) / Aris Salonicco (Grecia) - Dynamo Kiev (Ucraina)

Ordabasy Shymkent (Kazakistan) / Legia (Polonia) - Austria Vienna (Austria) / Borac Banja Luka (Bosnia Erzegovina)

Hapoel Beer-Sheva (Israele) / Panevezys (Lituania) - Shkupi (Macedonia del Nord) / Levski Sofia (Bulgaria)

Hibernian (Scozia) / Inter Club d'Escaldes (Andorra) - Djurgårdens (Svezia) / Lucerna (Svizzera)

Viktoria Plzeň (Repubblica Ceca) / Drita (Kosovo) - Gzira United (Malta) / F91 Diddeleng (Lussemburgo)

Arouca (Portogallo) - Brann (Norvegia)

Gent (Belgio) / Žilina (Slovacchia) - Linfield (Irlanda del Nord) / Pogoń (Polonia)

CFR 1907 Cluj (Romania) / Adana Demirspor (Turchia) - Osijek (Croazia) / ZTE (Ungheria)

B36 Tórshavn (Far Oer) / Haverfordwest County (Galles) - Rijeka (Croazia) / Dukagjini (Kosovo)

Twente (Olanda) / Hammarby (Svezia) - Kecskeméti (Ungheria) / Riga FC (Lettonia)

Crusaders (Irlanda del Nord) / Rosenborg (Norvegia) - Heart of Midlothian (Scozia)

Fenerbahçe (Turchia) / Zimbru (Moldavia) - Differdange (Lussemburgo) / Maribor (Slovenia)

Club Brugge (Belgio) / AGF (Danimarca) - KA Akureyri (Islanda) / Dundalk (Irlanda)

Vorskla Poltava (Ucraina) / Dila Gori (Georgia) - APOEL (Cipro) / Vojvodina (Serbia)

Lech Poznań (Polonia) / Kauno Žalgiris (Lituania) - Auda (Lettonia) / Spartak Trnava (Slovacchia)

CSKA 1948 (Bulgaria) / FCSB (Romania) - Nordsjælland (Danimarca)

Basilea (Svizzera) / Tobol Kostanay (Kazakistan) - Derry City (Irlanda) / KuPS (Finlandia)

Bodø/Glimt (Norvegia) / Bohemians (Repubblica Ceca) - Kalmar (Svezia) / Pyunik (Armenia)