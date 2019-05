VANNUCCI, Targa sotto la Fiesole, i viola traggano...

Ecco le parole dell'assessore allo sport Andrea Vannucci a margine dell'intitolazione del Piazzale dei campioni del 69: "Lo sport nella nostra città ha proporzione immensa, appassiona e smuove le coscienze come poche cose a Firenze ma fino a qualche anno fa questo non era riconosciuto nella nostra città, nelle nostre piazze e strade. Questa giunta ha cambiato rotta, intitolando strade ad esempio a Borgonovo e Segato abbiamo poi messo una targa in via Bellini dove è sorto il primo stadio della Fiorentina e proseguito con piazzale Campioni del '56 per il primo scudetto ed ora nel mezzo secolo del secondo abbiamo fatto il piazzale ai campioni del 69. Prima c'era riferimento solo a Gino Bartali, che è stato un grandissimo sportivo e non solo. In molti con proposte e sollecitazioni ci hanno condotto su questa strada e li ringrazio. Questa intitolazione non poteva che essere qui, sotto la curva Fiesole, sperando che l'influsso vada anche ai giocatori in campo"