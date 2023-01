V. GOMEZ, Chi è il centrale che piace a Burdisso

Come riportato questa mattina da Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina ha messo gli occhi sul centrale argentino Valentin Gomez. Ma che tipo di giocatore è?

Nato a San Miguel, in Argentina, il 26 giugno del 2003, inizia la sua carriera nel 2011 nelle giovanili del Velez Sarsfield, squadra nella quale milita tutt'ora. Il 16 marzo 2021 firma il primo contratto professionistico con il Fortín ed esordisce in prima squadra il 24 febbraio 2022, nella partita di Copa de la Liga Profesional persa per 2-0 contro l'Huracán. Il 6 giugno scorso ha prolungato il proprio contratto fino al 2024. Con il Velez in prima squadra ha collezionato ben 38 presenze tra Superliga, Libertadores, Copa de la Liga e Copa Argentina, segnando tra l'altro anche un gol. Oltre a ciò da segnalare anche una presenza con la nazionale argentina under 20.

Altra caratteristica, anche tipica dei centrali argentini se vogliamo, è quella dei cartellini gialli. Valentin Gomez infatti nelle sue 38 presenze è stato ammonito in ben 14 occasioni (15 se contiamo un doppio giallo che ha portato alla sua espulsione). Mancino, difensore centrale sinistro nella difesa a quattro e passaporto spagnolo. Insomma, tutte le caratteristiche di un giocatore che farebbe comodo alla Fiorentina, anche se attualmente non ci sono state offerte ufficiali e il Velez, squadra piena di talenti, difficilmente farà sconti. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 4/5 milioni e la sua clausola rescissoria è di 10 milioni.