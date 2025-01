USCITE, Il punto su Ikoné, Pongracic e Moreno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Il mercato viola si è fermato per lasciare tranquilla la squadra ma la Fiorentina sta tirando le somme e la prossima settimana si dovrebbe sbloccare qualcosa anche in entrata. Intanto si ragiona anche sulle tante offerte recapitate per i giocatori viola da altri club. Il Torino è in pressing su Ikoné che all'estero ha rifiutato un paio di offerte che la Fiorentina riteneva congrue. Ma i granata vorrebbero il giocatore in prestito, formula non gradita dai viola che vuole cederlo in via definitiva.

Capitolo Pongracic Il Napoli ha chiesto indirettamente informazioni per Marin Pongracic per ottenere il prestito del croato ma la Fiorentina ha risposto con un secco no, bloccando ogni tipo di discorso e ribadendo la volontà di confermare il giocatore nonostante lo scarso impiego in questa prima parte di stagione. I viola puntano ancora forte sul difensore che già contro la Lazio potrebbe trovare spazio al posto di uno stanco Comuzzo. Il club, in questo momento, non ha intenzione di perdere un giocatore per cui è stato fatto un grande investimento in estate.

3 offerte per Moreno Interessamenti sia in Italia (Monza) che all'estero per il difensore centrale Matias Moreno che però dovrebbe rimanere ed essere definitivamente spostato a destra come vice Dodo.