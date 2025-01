SKY, Il Torino in pressing per Ikoné ma la formula...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Continua il pressing del Torino, a caccia di un attaccante da dare a Vanoli, per Jonathan Ikoné, esterno destro d’attacco della Fiorentina. Il problema tra i due club, al lavoro per trovare un'intesa, è la formula visto che la Fiorentina si vorrebbe privare del giocatore, rimasto fuori dalle convocazioni proprio per motivi di mercato, ma non in prestito come invece vorrebbero i granata. Lo riporta Sky Sport.