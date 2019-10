Tre vittorie consecutive e un balzo in classifica, in pochi avrebbero scommesso sul cambio di passo della Fiorentina. Eppure con i cambiamenti messi in atto dopo il k.o. di Genova Montella ha trovato un assetto che funziona e un equilibrio difficile da toccare, tanto che nelle ultime cinque sfide la formazione iniziale è sempre rimasta la stessa. Inevitabile che in questo processo siano stati fondamentali i giocatori più esperti, quelli in grado di mettere in campo il tasso caratteriale più elevato.

Il cosiddetto usato sicuro scelto in estate, più o meno in ogni reparto, sta regalando frutti immediati. Apparsi evidenti più o meno in ogni occasione. La ricerca di carattere e personalità anticipata in estate da Pradè ha preso forma con gli arrivi dei vari Caceres, Pulgar, Badelj o Ribery e non è un caso che tutti stiano mettendo del loro nel primo filotto della stagione, per niente banale visti i 5 risultati utili di cui 3 vittorie.

L’uruguaiano si è imposto in difesa a suon di prestazioni da leader, diventando in fretta colonna portante della linea a tre, mentre in mezzo se Badelj ha impiegato un po’ a riprendere i giusti giri del motore Pulgar si è subito inserito, e il suo apporto si è fatto sentire sui calci piazzati, che si trattasse di rigori (tre su tre l’invidiabile score dal dischetto) o di assist come avvenuto con il corner dal quale è nato il gol vittoria di Milenkovic.

Quanto all’impatto di Ribery è già stato detto e scritto moltissimo, potrebbe bastare il modo in cui la tifoseria l’ha salutato al termine della gara con l’Udinese per rendersi conto di quanto sia diventato immediatamente fondamentale. Merito, nel suo caso come per gli altri, di quell’esperienza che mancava alla giovane Fiorentina dell’anno scorso. La giusta attitudine che oggi sta alimentando quel mix scelto in estate dove Castrovilli o Chiesa, o ancora Sottil e Vlahovic come Ranieri e Venuti, hanno tutta l’opportunità di crescere osservando l'esempio dei più esperti.