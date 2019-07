USA, Seduta conclusa. Rivivi il live di FV

17:57 - Allenamento concluso invece per i giocatori che, come testimoniato dalle foto di FirenzeViola.it partecipano alla consueta seduta di crioterapia per recuperare dalle fatiche odierne e rilassare i muscoli.

17:55 - A chiusura dell'allenamento alcuni membri di canali tematici come Bleacher Report partecipano ad una sfida di tiri in porta. A interpretare il ruolo di portiere c'è il preparatore degli estremi difensori viola Rosalen Lopez. Di seguito i video di FirenzeViola.it.

17.40 - La squadra sotto gli ordini di Vincenzo Montella ha praticamente concluso la seduta di allenamento e sta adesso svolgendo un lavoro defaticante prima di rientrare definitivamente negli spogliatoi.

16:40 - Allenamento che si fa più intenso visto il caldo e il percorso che i giocatori vengono chiamati a sostenere sotto lo sguardo del preparatore atletico e del tecnico Montella. L'esercizio viene eseguito a più riprese e a coppie nelle quali il primo deve attendere il secondo per passare al successivo ostacolo.

16:20 - Mentre i giocatori proseguono negli esercizi di riscaldamento dall'altra parte del campo comincia l'allenamento dei portieri con il preparatore Rosalen Lopez.



16:05 - Squadra in campo per il primo e unico allenamento di giornata. Per il gruppo viola esercizi iniziali di riscaldamento, da ieri è rientrato in gruppo anche Federico Chiesa.