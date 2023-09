UNDER 17, Niente Poggioloni: esordirà al Viola Park

Fonte: Luciana Magistrato

L'Under 17 giocherà al Viola Park la prima partita del suo campionato. Come raccolto da Firenzeviola.it, è stata scartata l'ipotesi di giocare al Poggioloni di Fiesole la prima partita ufficiale della stagione per i ragazzi di Capparella. Così infatti non sarà: il match contro il Lecce sarà a porte chiuse ma a Bagno a Ripoli, nel centro sportivo della Fiorentina.