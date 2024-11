UNA VIGILIA CONDIZIONATA DAI RITARDI, MA ZERO ALIBI. IDEA RUBINO DIETRO A KOUAMÈ, PARISI SCALPITA A SINISTRA

Una vigilia complicata dai ritardi nel volo per Cipro quella della Fiorentina che stasera scenderà in campo al Neo GSP stadium di Nicosia per la terza gara di Conference League contro l’Apoel. L’aeromobile che avrebbe dovuto portare i viola a Cipro ha infatti accumulato ritardo nell’arrivo a Firenze e il seguente volo ha trasportato la comitiva viola con ulteriore ritardo. Niente che abbia immediato a Palladino e Comuzzo di presentarsi lo stesso in sala stampa, ma certamente una complicazione in più oltre la trasferta europea.

Jimenez il terzo tecnico dell’Apoel da inizio stagione - Di certo gli avversari dei viola non sembrano passarsela benissimo, e non solo per gli otto punti di distanza dalla capolista Pafos (che i viola affronteranno in Conference). Lo spagnolo è il terzo tecnico dall’inizio della stagione e solo recentemente è riuscito a dare una fisionomia alla sua squadra. Con l’ex Olympiakos El Arabi in attacco i ciprioti dovranno fare a meno di Pizzi non inserito nella lista UEFA, mentre tra i pali si affideranno all’esperienza dell’ex Inter Belec.

Il turnover di Palladino - Dall’altra parte Palladino deve gestire le energie anche in vista della sfida al Verona in programma al Franchi domenica prossima. Se Kean e Cataldi non rientrano nemmeno tra i convocati c’è almeno il ritorno di Pongracic in gruppo anche se il croato difficilmente giocherà. Così nella linea a 4 davanti a Terracciano Palladino dovrebbe affidarsi a Kayode, Quarta, Moreno e Biraghi mentre in mezzo toccherà a Mandragora affiancare Adli favorito su Richardson. Il dubbio principale è sulla trequarti dove con Ikonè a destra e più Parisi che Sottil a sinistra sono Beltran, Rubino e Bove a giocarsi l’altra maglia. L'idea di lanciare Rubino dal 1' c'è, ma è probabile Palladino decida solo all'ultimo minuto. Al centro dell’attacco Kouamè.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

APOEL NICOSIA (4-2-3-1): Belec, Susic, Laifis, Petrovimeyerc, Quintillà, Abagna, Tejera, Ndongala, Meyer, Marquinhos, El Arabi

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Quarta, Moreno, Biraghi, Mandragora, Adli, Ikonè, Rubino, Parisi, Kouamè