UN PASSO INDIETRO E UN TRIPLO DISPIACERE

La sensazione palpabile è che la sfida contro il Milan abbia certificato un passo indietro rispetto alle ultime uscite da parte della Fiorentina. Perché se è vero che i viola, al loro cospetto, avevano la seconda della classe e hanno messo cuore in tutto quello che hanno tentato di fare è anche palese come siano stati tanti gli errori (i soliti) commessi nell’arco di soli 90’ che invece in altre gare - anche con avversari di caratura maggiore rispetto alla squadra di Italiano - erano stati evitati. Verrebbe quasi da pensare che i cinque punti - che potevano essere tranquillamente sette - ottenuti contro Lazio, Torino e Roma siano stati quasi sviliti in una notte. Un peccato. Triplo, sotto certi aspetti.

Primo punto: esattamente come la squadra femminile e la Primavera (ko in questo weekend), si poteva onorare meglio sul campo la memoria di Barone al termine di due settimane terribili (ma il cuore, ribadiamo, non è mancato). Secondo punto: al netto di una gara in meno, in questo momento la Fiorentina si trova risucchiata al centro della classifica (è decima) e ad oggi del tutto fuori dalla zona Europa (persino il Torino ha una lunghezza in più dei viola). Terzo punto: il risultato ottenuto contro il Milan è forse il peggior modo per avvicinare il ciclo di ferro di gare (otto nei prossimi 26 giorni) che Biraghi e soci affronteranno tra Coppa Italia, campionato e Conference.

La cosa buona, se non altro, è che proprio perché il prossimo mese non ammetterà respiro, la Fiorentina sarà obbligata a rigettarsi anima e corpo sui prossimi impegni, molti dei quali già da dentro o fuori. E questo già da Pasquetta, quando sarà già l'antivigilia della semifianale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Una nuova scarica di adrenalina che permetterà ai viola di dimenticare in fretta la serataccia contro il Milan e di provare a riproporre prestazioni in linea con quelle che tanto avevano fatto ben sperare tra fine febbraio e inizio marzo. Si può e si deve.