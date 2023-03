UN MESE A SUON DI GOL E TANTA VOGLIA DI CONTINUARE

Il mese di febbraio, in casa Fiorentina, è stato quello delle punte. Nell'arco di una stagione dove la squadra viola si è ritrovata più e più volte a recriminare la mancanza di reti, mai come in questo lasso temporale si erano impennate le caselle dei gol di Luka Jovic e Arthur Cabral.

Otto partite, dal primo febbraio al 4 marzo, nove reti complessive, quattro del serbo e cinque del brasiliano. Un periodo realizzativo a dir poco roseo dal quale ne trae beneficio tutta la squadra, allontanatasi di conseguenza dalle zone spigolose di classifica (ora a +13 sulla terzultima) e lanciata ai quarti di Conference League e alle semifinali di Coppa Italia, essendo state reti arrivate anche (e soprattutto) nelle coppe.

Cabral è sbarcato a Firenze poco più di un anno fa e non ha mai trovato quella continuità realizzativa tanto preziosa per chi di mestiere fa l’attaccante, Jovic si era invece presentato con l’ambizione di sfondare quota 30 gol stagionali, come lui stesso aveva affermato l’estate scorsa a Moena.

Giovedì, a Firenze, arriva il Sivasspor per gli ottavi di Conference League, competizione nella quale proprio Jovic è capocannoniere e la Fiorentina primatista per reti segnate. La speranza dei tifosi viola non può che essere quella di vedere allungati questi dati, con la spinta di due centravanti che mai come in queste settimane erano stati insieme così concreti.