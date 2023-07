UN GIGANTE DALLA DANIMARCA: CHRISTENSEN PROPOSTO AI VIOLA

Fonte: Ha collaborato Lorenzo Lepore

L'ultima pista per il futuro della porta della Fiorentina, rilanciato nella serata di ieri da Sky Sport, è Oliver Christensen (classe 99), gigante danese che la scorsa stagione ha difeso la porta dell'Hertha Berlino retrocesso in Serie B. Alto 1,90, bravo soprattutto con i piedi, risponde a tanti dei criteri con cui si sta muovendo la Fiorentina: prezzo non certo inarrivabile (i tedeschi non possono chiedere più di qualche milione), 24 anni, ottimo per la costruzione del gioco e dominante dal punto di vista fisico.

Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il portiere è stato proposto alla Fiorentina al pari di Lukebakio, e il club viola sta valutando la fattibilità dell'affare per un estremo difensore che potrebbe sfidare Terracciano per un posto da titolare nella prossima stagione, Conference o non Conference. E l'agenzia che ne cura gli interessi è la stessa di un altro danese che piace molto alla Fiorentina: quel Morten Hjulmand di stanza a Lecce.

Gli anni migliori di Christensen sono stati in patria, nell'Odense: stagioni che l'hanno messo nel mirino dei club europei prima che nel 2021 volasse in Bundesliga. Un portiere che non stuzzica la fantasia dei tifosi ma che potrebbe essere pronto fin da subito a mettere in difficoltà Terracciano. Le parti valutano l'affare, sempre tenendo conto che la società viola in questo momento sembra più concentrata sull'inaugurazione del Viola Park che sul mettere a segno colpi di mercato.