UN COLPO PER REPARTO, PETAGNA NOME CALDO: IL PUNTO SUL SUMMIT DI MERCATO

Come vi abbiamo raccontato in esclusiva, è cominciato in mattinata il summit di calciomercato della dirigenza gigliata in vista della finestra invernale alle porte. Tra le varie riflessioni fatte, quella relativa all'attaccante da regalare al nuovo mister Beppe Iachini per cercare di risolvere il problema-gol accusato durante la prima parte di stagione. Un nome da tenere d'occhio è quello di Andrea Petagna, attaccante della SPAL che rappresenta una pista aperta in casa Fiorentina. Non per nulla il suo procuratore, che è poi anche quello di Riccardo Sottil, Beppe Riso ha fatto visita al centro sportivo gigliato. Importante sottolineare che, come i tifosi viola ricorderanno, durante il mercato estivo non era stata spesa una buona parte del budget messo a disposizione del ds Daniele Pradè da parte del presidente Rocco Commisso.

Alla luce di questo, per quanto riguarda gennaio non c'è un base monetaria stabilita, ma è proprio qui che probabilmente entreranno in gioco quei circa 30 milioni di cui sopra. Rinforzi che a quanto filtra non saranno destinati ad un solo reparto (ad esempio l'attacco, molto discusso) bensì a tutti. Riguardo a Commisso, il suo ritorno a Firenze avverrà il 5 gennaio così da essere presente in occasione delle sfide di campionato contro Bologna e SPAL. L'imprenditore italo-americano sarà impegnato anche nelle questioni relative al nuovo stadio: durante i primi giorni del mese, infatti, è prevista una risposta sul costo della perizia della Mercafir, che - secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it - è stato valutata troppo alta dalla proprietà gigliata. E' pronto ad aprirsi dunque un nuovo capitolo della vicenda.