UN 2022 TUTTO MANCINO

Ultimo giorno dell'anno, da domani sarà già 2022. E tempo altri tre giorni e per Vincenzo Italiano arriverà già in dote il primo regalo per rinforzare la sua Fiorentina nell'inattesa (almeno da premesse) corsa all'Europa che sta conducendo la squadra. Dopo aver già svolto le visite mediche negli scorsi giorni ed essersi persino allenato in campo, il Lille ha oggi comunicato ufficialmente l'addio a Jonathan Ikoné. Il francese classe '98 si aggiunge così alla batteria di esterni in dote al mister, portata così finalmente a cinque elementi come da volontà esplicitate nelle dichiarazioni estive a Moena.

Tempo al tempo, ma è difficile non pensare a Ikone presto titolare nel tridente. Un reparto offensivo, quello della Fiorentina di Italiano per l'inizio del 2022, che avrebbe così peculiarità unica nel suo genere, essendo composto da tutti giocatori di piede mancino. Come nessun'altra squadra della Serie A. Se il posto di Dusan Vlahovic è ben chiaro e rimarrà centrale, sia come ruolo in campo che come importanza, da capire invece l'adattamento dell'altro componente rimasto.

Nelle ultime uscite Italiano l'ha provato sulla destra ma Nicolas Gonzalez, per sua stessa ammissione, preferisce giocare a sinistra. Una vocazione che potrebbe così incastrarsi alla perfezione con il profilo dell'ultimo arrivato Ikone, giocatore di fascia sì ma che ama partire dalla destra per accentrarsi, evitando volentieri i chilometri in corsia. In attesa di capire se tali sensazioni e osservazioni verranno suffragate dal campo, Italiano e la Fiorentina tutta si godono il neo-acquisto frementi già al pensiero di come potrà impattare sulle sorti viola già dai primi giorni del nuovo anno, grazie ad un ottimo tempismo nell'intervento sul mercato.