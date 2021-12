UFFICIALE, Ikoné è viola: ecco il comunicato del Lille

Il Lille conferma l'accordo totale con l'ACF Fiorentina per il trasferimento di Jonathan Ikone al club di Serie A. Il nazionale francese (4 presenze, 1 gol) firmerà il suo nuovo contratto il 3 gennaio 2022, data di apertura del trasferimento italiano finestra, tuttavi gli è stato concesso di unirsi all'Italia in anticipo per partecipare alla ripresa degli allenamenti per la Fiorentina. "Il LOSC lo ringrazia per tutto ciò che ha portato al club durante queste tre stagioni e mezzo e gli augura il meglio per il resto della sua carriera. Buon viaggio, Jorko!".

Ecco il comunicato del club francese, pubblicato su Twitter: