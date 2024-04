ULTRAS VIOLA '73, Targa in Via Pisana, istituzioni presenti

Una delle notizie che ha più incuriosito i lettori di FirenzeViola.it nella giornata che sta per concludersi, riguarda l'approfondimento della nostra redazione su una bella iniziativa dei tifosi della Fiorentina. E' stata posta oggi, in via Pisana, una targa (prima e unica in Italia) in ricordo della fondazione dello storico gruppo di tifosi viola "Ultras". Nell'occasione, che chiude le celebrazioni per i 50 anni della Curva Fiesole, oltre a volti noti del tifo che diedero vita al primo gruppo organizzato di quella che oggi è conosciuta come la Curva Fiesole, sono intervenuti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l'Assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione e il presidente della commissione sport del Comune di Firenze, Fabio Giorgetti. Applausi e fumogeni da parte dei tanti tifosi viola intervenuti nel ricordo dei primi Ultras della Fiorentina e dello storico tifoso viola Stefano Biagini detto il "Pompa".

