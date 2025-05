Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Europa o rinbaltone"

Corriere dello Sport-Stadio: "Fiorentina, operazione salvataggio"; "Kean a rischio ma c'è il piano B"; "Gudmundsson una posizione che non ha senso"

La Nazione: "Il giorno dopo fa più male"; "Kean, Venezia a rischio"

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, ultima occasione per sperare in un sorpasso Palladino deve vincerle tutte"; "Kean e quello scatto finale problemi muscolari è in dubbio per Venezia"; "Scontri all’interno dello stadio 8 feriti e rischio squalifica"

Corriere Fiorentino: "Prigione Conference"; "Tensione tra tifosi, in arrivo denunce e Daspo"

Tuttosport: "Fiorentina anti incubo"