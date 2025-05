Fiorentina, il programma di oggi: inizia la preparazione al match di Venezia

Reduce dalla batosta contro il Real Betis in Conference League, la Fiorentina inizia oggi il suo percorso di avvicinamento alla sfida di lunedì pomeriggio al Penzo contro il Venezia. Ranieri e compagni, dopo il day-off concesso ieri da Raffaele Palladino per ricaricare le batterie, scenderanno in campo al Viola Park in mattinata, orario di inizio alle 10:00, per una seduta di allenamento.