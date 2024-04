ULTRAS, Posta la targa in Via Pisana 50 anni dopo

E' stata posta oggi, in via Pisana, una targa (prima e unica in Italia) in ricordo della fondazione dello storico gruppo di tifosi viola "Ultras". Nell'occasione, che chiude le celebrazioni per i 50 anni della Curva Fiesole, oltre a volti noti del tifo che diedero vita al primo gruppo organizzato di quella che oggi è conosciuta come la Curva Fiesole, sono intervenuti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l'Assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione e il presidente della commissione sport del Comune di Firenze, Fabio Giorgetti. Applausi e fumogeni da parte dei tanti tifosi viola intervenuti nel ricordo dei primi Ultras della Fiorentina e dello storico tifoso viola Stefano Biagini detto il "Pompa".

Presente anche una delegazione del Museo Fiorentina composta dal presidente David Bini, dal vicepresidente Massimo Cervelli e dal segretario generale Sonia Piazzini che ha preso parte alla cerimonia d'inaugurazione della targa che ricorda e celebra la nascita degli ULTRAS VIOLA 1973, posta dal Comune di Firenze e A.T.F. in Via Pisana 86 rosso, presso i locali che nel 1973 ospitavano il bar CO.BA. storica prima sede degli Ultras Viola.

Di seguito il comunicato: "Grazie a chi ha permesso la storica affissione di questa importante targa che ricorda e celebra chi ha permesso di creare il tifo organizzato in Curva Fiesole e tutti i ragazzi che negli anni lo hanno portato avanti con orgoglio e senso di appartenenza. La targa è dedicata a tutti quei ragazzi che dopo essere stati protagonisti del tifo viola in Curva Fiesole oggi ci seguono dal cielo...Vecchi Ultras Viola sempre con noi...".