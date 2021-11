UFFICIALE, Nico Gonzalez sconvocato dall’Argentina

L’Argentina ha ufficialmente sconvocato Nicolas Gonzalez. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la nazionale Albiceleste ha comunicato alla Fiorentina che l’attaccante non prenderà parte agli impegni per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 contro Uruguay e Brasile. Niente volo in Sud America dunque per il giocatore viola che, ancora positivo al Coronavirus (asintomatico), sta continuando ad allenarsi individualmente nella propria abitazione.

Al posto del classe ’98, il ct della Seleccion Lionel Scaloni si era già cautelato con l'aggiunta ai convocati del Papu Gomez. Adesso Gonzalez dovrà attendere di negativizzarsi per poi tornare a disposizione di Vincenzo Italiano e la Fiorentina, nella speranza a questo punto di poter contare sulla sua presenza nel reparto offensivo in vista della delicata sfida di campionato contro il Milan in programma allo stadio Artemio Franchi sabato 20 novembre alle ore 20:45.