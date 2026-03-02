Udinese-Fiorentina, ecco come seguire il posticipo di Serie A!

Udinese-Fiorentina chiuderà la ventisettesima giornata di Serie A. Ecco come seguire la gara in programma al BluEnergy Stadium alle ore 20.45 di oggi: la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio, SkySport 251. È possibile usufruire anche di NowTv per assistere al match. Ricordiamo inoltre che la radiocronaca della sfida sarà disponibile su Radio FirenzeViola (canale 92 del digitale terrestre), mentre su FirenzeViola.it è possibile seguire la diretta testuale.