UDINESE-FIORENTINA 0-2, RIVIVI IL LIVE DI FV

Fonte: Cronaca a cura di Luciana Magistrato

94' - E' FINITAAAAAAA!!! Fiorentina batte Udinese 2-0 con i gol di Quarta al 32' e Bonaventura nel recupero!! Questa è la seconda vittoria consecutiva in campionato, con la viola che sale a quota 10 punti in classifica. Grazie di aver vissuto le emozioni di questa vittoria insieme a Firenzeviola!

92' - GOOOOL, GOOOOL, GOOOOOL DELLA FIORENTINA!! Bonaventura scrive fine sulla partita siglando il raddoppio con una staffilata che imprime al pallone in giro giusto per essere imprendibile da Silvestri! Il giocatore va ad esultare sulla staccionata

90' - Quattro i minuti di recupero concessi! Ebosele fermato senza tanti complimenti dal solito Biraghi ma ora c'è da stringere i denti! Sullo sviluppo Nzola favorisce l'uscita di Terracciano e l'azione dell'Udinese finisce qui.

87' - Manovra viola che Duncan decide di accelerare inserendosi e andando al tiro ma guadagna solo un angolo

85' - Gioco ancora fermo per un fallo di Biraghi su Ebosele, con i due giocatori che hanno ingaggiato una partita nella partita fin dall'inizio

83' - Milenkovic resta a terra per un fallo duro di Success, si perde qualche secondo prezioso ma per fortuna il serbo si rialza senza problemi

82' - Cambio dell'Udinese: Sottil mette in campo anche Pafundi al posto di Samardzic

78' - Terracciano ancora prodigioso sul colpo di testa del numero 4 avversario, Lovric, che schiaccia la palla in rete

77' - Ranieri si perde in proteste con l'arbitro per una rimessa data all'Udinese e non si accorge che l'avversario tira in porta, salva Kayode

76' - Udinese pericoloso dalla destra, Terracciano ci mette una pezza.

74' - CAMBI DEI DUE ALLENATORI: Sottil mette Pereyra e Zemura per Wallace e Kamara, Italiano inserisce Duncan ed Arthur per Mandragora e Maxime Lopez.

70' - Ancora decisivo Terracciano sul tiro di Lovric.

65' - DUE CAMBI VIOLA: Beltran e Milenkovic per Kouame e Brekalo! Italiano si mette a specchio giocando a due punte

63' - OCCASIONE PERICOLOSISSIMA DELL'UDINESE! Che si mangia Lucca, servito in ripartenza da Ebosele

62' - Due cambi per l'Udinese con Lovric e Success per Payero e Thauvin.

57' - OCCASIONE UDINESE - Kamara butta in mezzo ma nessun compagno ne approfitta

56' - OCCASIONE VIOLA! Palla per Bonaventura ma Perez mura

54' - Kouame sulla sinistra raddoppia Biraghi ma perde palla c'è il tiro di Perez ma si immola Ranieri.

49' - Buona transizione di palla da parte della Fiorentina nell'area dell'Udinese ma al momento del tiro Kouame impatta male e fa ripartire i bianconeri.

47' - Primo angolo per l'Udinese, Nzola sbroglia da difensore aggiunto

46' - INIZIA LA RIPRESA! All'Udinese Arena si riparte dall'1-0 viola

-------------------------------------------------------

49' PT - FINE DEL PRIMO TEMPO! Fiorentina negli spogliatoi avanti di un gol con Quarta, ma super Terracciano!

49'PT - Nell'ultima occasione Kamara tira in porta tra una selva di gambe ma Terracciano la tiene lì ed evita la beffa!

45' - Saranno 4 i minuti di recupero!

44' - Nzola protegge un pallone e lo serve a Brekalo che lo butta in mezzo, ma intercetta in angolo Perez. Sullo sviluppo sbroglia l'Udinese.

43' - Ebosele si scontra anche con Biraghi e Italiano protesta, richiamato da Chiffi.

40' - Samardzic calcia la punizione guadagnata per il fallo di Ranieri ma il tiro non va a buon fine. Sulla ripartenza si fa male Mandragora e devono entrare i medici.

37' - PRIMA AMMONIZIONE! Partita anche fisica e in uno scontro di gioco restano a terra Ranieri e Ebosele. L'arbitro ammonisce il viola reo di essere entrato in scivolata e punizione per l'Udinese dal limite

32' - GOOOL GOOOOL GOOOOOL DELLA FIORENTINA! Bonaventura lancia un pallone delizioso in avanti dove c'è l'inserimento di Quarta che come un bomber vero insacca la palla in rete!!! Secondo gol consecutivo dopo quello al Franchi con l'Atalanta! E Fiorentina in vantaggio 1-0 all'Udinese Arena.

29' - L'Udinese non approfitta del possesso e spreca il tiro, largo, con Ebosele.

25' -OCCASIONE VIOLA! Bel cross di Kayode per Kouame che però non riesce a impattare la palla.

25' - Ci riprova la Fiorentina, ma Silvestri alla fine para il tiro di Bonaventura per Nzola.

20' - SUPER PARATA DI TERRACCIANO che salva la Fiorentina da un gol fatto di Thauvin che si ritrova da solo davanti al portiere viola che di piede gli nega la rete.

18' - Che occasione per l'Udinese! Lucca e Samardzic lottano a sinistra poi servono uno smarcato Payero dall'altra parte che però spreca tutto sparando alto!

14' - Nzola si guadagna una buona posizione ma viene atterrato fallosamente anche se Chiffi non è dello stesso avviso.

11' - Il primo tiro per i viola è di Brekalo dalla distanza ma la traiettoria non è precisa e il pallone si perde sul fondo.

6' - Sullo sviluppo di un corner, Perez impegna Terracciano.

5' - CAMBIO OBBLIGATO, INFORTUNIO PER DODO! Dodo resta a terra dopo uno scontro di gioco con Samardzic e chiede il cambio! Entra così Kayode ma il brasiliano ha accusato un problema muscolare. Il giocatore esce fuori dal terreno di gioco accompagnato dai medici.

4' - Dopo la punizione e il conseguente corner tiene palla ancora l'Udinese che costringe Terracciano ad un'altra parata.

3' - Rischia molto Mandragora con un fallo che poteva costare il giallo. Ma nonostante le proteste l'Udinese guadagna una punizione che Terracciano deve salvare in angolo! Seconda parata del portiere campano!

1' - Pronti e via e l'Udinese ha subito un'occasione confezionata da Payero e Thauvin ma Terracciano dice no!

1'- FISCHIO D'INIZIO ma prima minuto di silenzio per la morte dell'ex presidente Giorgio Napolitano. Nel pre-gara è stato omaggiato anche Davide Astori, morto il 4 marzo 2018 proprio ad Udine.

Alle 15 fischio d'inizio per Udinese-Fiorentina, gara valida per la quinta giornata di serie A. L'Udinese vuole recuperare punti per la classifica, la Fiorentina vuole dare seguito alla vittoria con l'Atalanta. Firenzeviola vi offre la cronaca in tempo reale a cura di Luciana Magistrato. Per quanto riguarda le formazioni, Italiano tiene a riposo Arthur e lancia dal 1' Maxime Lopez. Tra i pali torna Terracciano, Quarta-Ranieri la coppia centrale. Bonaventura torna sulla tre-quarti con Kouame è Brekalo sugli esterni, al centro dell'attacco Nzola.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez; Bijol, Kristensen; Festy, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. A disp: Okoye, Malusà, Lovric, Guessand, Zarraga, Success, Quina, Ferreira, Akè, Tikvic, Camarà, Zemura, Pereyra, Pafundi. All. Sottil

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Lopez, Mandragora; Kouamè, Bonaventura, Brekalo; Nzola. A disp: Martinelli, Christensen, Milenkovic, Arthur, Sottil, Beltran, Ikone, Infantino, Duncan, Kayode, Comuzzo, Parisi, Barak, Amatucci. All. Italiano

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: MARGANI – CECCON

IV Uomo: PRONTERA

VAR: BANTI

AVAR: FABBRI