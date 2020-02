TOTOFORMAZIONE: TUTTI CONCORDI, PULGAR LA NOVITÀ

Avanti con le certezze, anche e soprattutto in virtù della prova boom di Genova. Dopo il successo a valanga di Marassi contro la Sampdoria, la Fiorentina va questa sera a caccia di conferme contro il Milan e lo fa con le certezze arrivate in dote dall'ultimo turno: continuità al 3-5-2 visto fin dall'arrivo di Beppe Iachini e conferma quasi totale della formazione vista a Genova (tranne ovviamente lo squalificato Badelj), nella speranza di poter battere ancora una volta i rossoneri come avvenuto nel girone d'andata, quando però a fare la differenza nell'occasione fu un certo Franck Ribery. Una serie di scelte che i quotidiani in edicola questa mattina sono tutti concordi nel sposare in vista di stasera.

Dragowski proteggerà i pali, dietro invece toccherà al classico trio formato da Milenkovic, Pezzella e Caceres, ormai intoccabili. Il centrocampo dovrebbe essere finalmente quello "top" (o "omogeneo" come piace dire al tecnico viola), con la conferma del neo arrivato Duncan dal 1' dopo la convincente prestazione del Ferraris: Lirola e Dalbert sulle fasce (lo spagnolo dovrà stare attento al giallo poiché è a rischio squalifica, al pari di Chiesa e Pezzella), Pulgar in posizione di regista al posto del già citato Badelj assieme agli interni Castrovilli e l'ex Sassuolo. L'attacco infine dovrebbe affidarsi alla coppia formata da Chiesa e Vlahovic, che per la prima volta affronterà l'idolo d'infanzia Ibrahimovic.

Ecco la probabile formazione viola secondo i quotidiani odierni:

GAZZETTA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Castrovilli, Pulgar, Duncan, Chiesa, Vlahovic.

