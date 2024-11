TOTOFORMAZIONE, SUBITO DAL PRIMO MINUTO CATALDI. BOVE PARTIRÀ DA SINISTRA

FirenzeViola.it

Due settimane dopo il successo casalingo contro il Verona, la Fiorentina tornerà in campo contro il Como di Cesc Fabregas. Nel match contro i lariani, in programma questo pomeriggio allo stadio Sinigaglia alle ore 15:00, la formazione di Palladino proverà a dare continuità alle sei vittorie consecutive in campionato. L'obiettivo è quello di allungare la striscia di successi a 7 e quella di risultati utili consecutivi a 9 in Serie A. Dopo i trionfi di ieri di Inter, 5-0 contro il Verona, e Atalanta, 3-1 contro il Parma, ai viola servirà una vittoria per raggiungere, almeno fino alla fine del match tra Napoli e Roma, il primo posto in classifica. Per battere la formazione lombarda, e arrivare al big match di domenica prossima contro i nerazzurri a pari merito, Palladino si affiderà all'undici base che fino ad adesso sta giocando con maggiore continuità in Serie A.

In porta tornerà David De Gea. Davanti all'estremo difensore spagnolo nessun dubbio: ci saranno, da destra a sinistra, Dodo, che è favorito su Kayode nonostante sia tornato tardi dagli impegni con la nazionale brasiliana, Comuzzo, Ranieri e Gosens. In mediana tornerà, al fianco di Adli, Cataldi, assente dal match contro la Roma. Con il rientro dell'ex Lazio partirà dalla sinistra Bove, mentre Colpani agirà sulla fascia destra dell'attacco gigliato. Solamente Il Corriere Fiorentino non inserisce Cataldi tra i titolari, posizionando Bove in mediana e Sottil sulla fascia sinistra dell'attacco. Sulla trequarti, con Gudmundsson ancora in fase di recupero e non convocato, ci sarà ancora Beltran. Davanti nessun dubbio: il centravanti sarà ovviamente Kean.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per la gara contro il Como secondo le principali testate sportive nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

Corriere dello Sport-Stadio (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

Tuttosport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

La Nazione (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

La Repubblica (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean.