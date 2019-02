TOTOFORMAZIONE, MIRALLAS DAL 1'. PANCHINA PER SIMEONE

La Fiorentina ad Udine per continuare la striscia positiva dopo le 4 reti al Chievo in campionato e la super prestazione di Coppa Italia con la Roma. Alla Dacia Arena mancheranno l'infortunato Vitor Hugo e lo squalificato Benassi, ma i dubbi per Pioli sono tutti per l'attacco. Per Gazzetta e Corriere Fiorentino i gigliati scenderanno in campo con un 4-3-2-1, con uno fra Muriel e Mirallas nel ruolo di prima punta. Per Nazione e Tuttosport ci sarà ancora il classico 4-3-3: il dubbio è quello relativo a Simeone, che potrebbe partire dalla panchina con Mirallas di nuovo titolare dopo la bella prestazione di Coppa.

In mezzo al campo, con la squalifica di bomber Benassi, troviamo Edimilson, Gerson e Veretout. Da capire chi fra il francese e lo svizzero agirà in cabina di regia. In difesa Milenkovic si sposta al centro al fianco di capitan Pezzella, Biraghi su una fascia, Laurini sull'altra.

GAZZETTA (4-3-2-1) - Lafont; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Gerson, Edimilson, Veretout; Chiesa, Mirallas; Muriel

NAZIONE (4-3-3) - Lafont; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Gerson, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Mirallas

CORR.FIORENTINO (4-3-2-1) - Lafont; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Gerson, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel; Mirallas

TUTTOSPORT (4-3-3) - Lafont; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Gerson, Edimilson, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel

FIRENZEVIOLA.IT (4-3-3) - Lafont; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Gerson, Veretout, Edimilson; Chiesa, Muriel, Mirallas