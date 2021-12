TORREIRA, 5 mesi col vento in poppa: e il riscatto...

Ovunque è andato, ha saputo lasciare un grande ricordo di sé. Lucas Torreira ha una capacità incredibile: sa sempre entrare subito nei cuori dei suoi nuovi tifosi. E - cosa ancor più importante - vi resta anche a distanza di anni. Che si tratti di Pescara, Genova o Londra, la risposta dagli spalti per lui è sempre stata la stessa: stima e affetto. Non è un caso che il suo impatto con Firenze sia stato a dir poco devastante, una storia d’amore iniziata dopo le prime partite e che si è consolidata nel corso di un girone d’andata da protagonista. Il gol realizzato contro il Sassuolo è stata probabilmente la ciliegina di cinque mesi vissuti con il vento in poppa, un periodo felice che l’ex Arsenal non viveva davvero da troppo tempo.

Mai così dal 2018

A testimoniarlo sono i numeri: fino ad oggi, il centrocampista ha accumulato 17 presenze per un totale di 1.295’. Uno score altissimo che Torreira non inanellava addirittura dalla sua prima stagione in Premier League, nel 2018/19, dove era stato in grado di imporsi subito nella formazione di Emery al termina della sua prima, lunga parentesi in Italia. Un paese che il “caudillo” (come lo ha già ribattezzato qualcuno) ha però sempre avuto nel cuore e non è un caso che quando c’è stata l’opportunità di tornare, Lucas ha colto al volo l’occasione. Niente Spagna, niente Sudamerica. La sua testa era solo per Firenze, città che sognava ormai da un anno (la Fiorentina, con Pradè, lo cercava ormai da tempo) e nella quale si è subito consacrato.

Riscatto vicino

E dove verosimilmente metterà presto le radici, visto che da novembre il club viola è in trattativa per rilevare l’intero cartellino dall’Arsenal per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. I rapporti con i Gunners sono buoni e il felice epilogo è dietro l’angolo, per la gioia di Firenze che - dopo le magie di Pizarro nel ciclo Montella - ha finalmente ritrovato dopo tanti anni un regista coi fiocchi.