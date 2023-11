TORNANO KAYODE A DESTRA E NZOLA DAVANTI, CON IKONE' NICO SLITTA A SINISTRA

FirenzeViola.it

Più orientato al suo collettivo che non ai singoli, è un Italiano che continua a chiedere di più ai suoi quello sentito in sala stampa alla vigilia del match di Conference con il Genk, ma più che sulle punte il tecnico viola si sofferma sulla perduta cooperativa del gol che fino a un mese fa aveva spinto la Fiorentina in alto in classifica.

Di certo per la sfida di stasera ai belgi Italiano rinuncia sia a Bonaventura che a Mandragora, favorendo un centrocampo che salvo sorprese vedrà Maxime Lopez accanto a Duncan, mentre in difesa è atteso il rientro dal 1’ di Kayode sulla destra con Milenkovic, Ranieri e Biraghi a completare la linea a 4 davanti a Christensen.

Più dubbi infine in attacco, anche perché dovendo già fare a meno di un leader come Bonaventura (sostituito da Barak) è presumibile pensare che Italiano non vorrà fare a meno anche di Nico. Per ritrovare Ikonè, però, l’argentino è destinato a finire sulla sinistra mentre nel ballottaggio per la maglia da titolare al centro dell’attacco Nzola pare favorito su Beltran nell’ottica di un turnover che favorisca invece l’argentino domenica al Franchi contro la Salernitana.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4231): Christensen, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Maxime Lopez, Duncan, Ikonè, Barak, Nico, Nzola

GENK (4231): Vandevoortd, Munoz, Cuesta, McKenzie, Arteaga, Heynen, Galarza, Bonsu Baah, El Kannous, Paintsil, Zeqiri