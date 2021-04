TORNA RIBERY, CASTROVILLI VERSO LA PANCHINA

E’ un gruppo al completo quello partito ieri per Reggio Emilia e raggiunto in serata dal presidente Commisso, con l’unica eccezione del russo Kokorin non ancora al meglio. Iachini esclude qualsiasi esperimento, non sarebbe il momento, e per questo non cambia assetto puntando sul consueto 352. Quel che può cambiare è tuttavia il centrocampo, in particolare col ritorno dalla squalifica di Pulgar che spinge Castrovilli verso la panchina mantenendo Amrabat e Bonaventura titolari.

L’altro ritorno, quello di Ribery, riporta l’attacco alla sua versione classica con il francese a sostegno di Vlahovic, mentre dietro non si toccano i tre difensori Milenkovic, Pezzella e Quarta davanti a Dragowski seppure Igor sia tornato tra i convocati. Sulle fasce c’è Biraghi a sinistra mentre a destra ennesimo ballottaggio Caceres-Venuti con il primo in leggero vantaggio.

Nel Sassuolo De Zerbi dovrà probabilmente rinunciare a Locatelli mentre Berardi e Caputo potrebbero tornare in panchina, tra le buone notizie c’è però Ferrari che torna in difesa. Davanti a Consigli spazio anche a Muldur e Kyriakopoulos nel ruolo di terzini con Marlon centrale, mentre Obiang e Magnanelli saranno i due mediani. Con Raspadori confermato al centro dell’attacco i trequartisti saranno Traore, Djuricic e Boga.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos, Obiang, Magnanelli, Traore, Djuricic, Boga, Raspadori

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Quarta, Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi, Ribery, Vlahovic