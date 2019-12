TOR-FIO, Al 45' granata avanti 1-0: male i viola

Finisce 1-0 per il Torino il primo tempo tra i granata e la Fiorentina: a segno al 22’ minuto Simone Zaza che sfruttando un cross di Ansaldi dalla sinistra (azione iniziata da Verdi) ha battuto Dragowski. Viola in totale affanno nella prima frazione di gioco e salvati sullo 0-0 in due circostanze dal proprio portiere (bravo prima su Verdi e poco dopo sullo stesso Zaza). Per la squadra di Montella (dove spicca in negativo la prova di Chiesa, oggi al rientro dopo l’infortunio) nulla da segnalare.