Basta uno 0-0 in casa del Twente alla Fiorentina di Italiano per poter festeggiare l'accesso alla fase a gironi di Conference League. Per dare forma al Premio Top FirenzeViola.it, come al solito, vi chiediamo di indicare un vostro migliore in campo anche per la trasferta olandese di Enschede. Per farlo, basta cliccare sul link di seguito.

