TOP FV, Vota il migliore di Fiorentina-Sassuolo 2-2

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, QUOTAZIONI DI KOKORIN DAL 1' IN RIALZO Sono in netto rialzo le quotazioni di Aleksandr Kokorin titolare stasera contro il Benevento. L'attaccante russo, contrariamente a quanto filtrava alla vigilia, potrebbe partire dal 1' minuto al centro dell'attacco che si giocherà gli ottavi di finale... Sono in netto rialzo le quotazioni di Aleksandr Kokorin titolare stasera contro il Benevento. L'attaccante russo, contrariamente a quanto filtrava alla vigilia, potrebbe partire dal 1' minuto al centro dell'attacco che si giocherà gli ottavi di finale... NOTIZIE DI FV VLAHOVIC, SEGNA ANCORA ED ESCE TRA GLI APPLAUSI Sono passati due mesi e mezzo dall’annuncio del presidente Rocco Commisso sul mancato accordo tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic ed i dubbi su come l’ambiente viola potesse prendere la decisione presa dal suo giocatore più importante di chiudere i... Sono passati due mesi e mezzo dall’annuncio del presidente Rocco Commisso sul mancato accordo tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic ed i dubbi su come l’ambiente viola potesse prendere la decisione presa dal suo giocatore più importante di chiudere i... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 20 dicembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi