Si interrompe la striscia di vittorie viola per Beppe Iachini: la Fiorentina, infatti, non va oltre lo 0-0 interno contro il Genoa, rischiando anzi spesso di passare in svantaggio. Come di consueto, per il Premio Top FirenzeViola.it, vi chiediamo di votare il vostro migliore in campo, Per farlo, basta cliccare sul link sottostante:

PREMIO TOP FV: CHI IL MIGLIORE IN FIORENTINA-GENOA 0-0?