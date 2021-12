TOP FV, Vota il miglior viola di Verona-Fiorentina 1-1

La Fiorentina è riuscita a strappare il pareggio per 1-1 in casa dell’Hellas Verona dopo 81’ di svantaggio. La squadra di Vincenzo Italiano fa, così, ritorno in Toscana con un punto sofferto. Come al solito vi proponiamo il Premio Top FirenzeViola.it nel quale siete invitati a votare il miglior giocatore viola visto, a vostro avviso, allo stadio Bentegodi. Per partecipare al nostro sondaggio, basta cliccare sul link di seguito.

TOP FV: VOTA QUI IL MIGLIOR VIOLA NELL’1-1 COL VERONA