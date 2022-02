TOP FV, Vota il miglior viola di Sassuolo-Fiorentina

Dopo aver raggiunto il pareggio alle porte del recupero, ed in inferiorità numerica, una disattenzione si rivela fatale per la Fiorentina, sconfitta 2-1 in casa del Sassuolo. Al solito, per dare forma alla classifica del Premio Top FirenzeViola.it, vi chiediamo di esprimere il vostro migliore in campo. Per sceglierlo, basta cliccare sul link qua sotto.

TOP FV: VOTA IL MIGLIOR VIOLA NEL KO DEL MAPEI STADIUM