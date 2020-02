TOP FV, Vince Cutrone al fotofinish su Chiesa

Il discusso rigore procuratosi nella partita contro la sua ex squadra, ovvero il Milan, ha permesso a Patrick Cutrone, con il 29,85% delle preferenze, di vincere il nostro solito sondaggio che assegna la palma di migliore in campo dopo un round di votazioni lanciato al termine di ogni sfida. Sono stati 1169 i votanti per il Premio Top FirenzeViola.it e l'ex rossonero ha totalizzato 349 preferenze grazie alla grinta ed alla determinazione che ha messo in campo appena subentrato. Chi gli ha dato battaglia fino all'ultimo è stato un ritrovato Federico Chiesa che ha raggiunto il 26,60% dei voti (311 preferenze) con una prestazione che lo ha visto spiccare per le solite giocate soprattutto nel nuovo ruolo di esterno a destra quando la Fiorentina era in inferiorità numerica. Al terzo posto staccato di poco c'è il portiere Bartlomiej Dragowski con 239 voti dunque il 20,44%. Il polacco è stato infatti protagonista di salvataggi decisivi in special modo quello sull'ex di turno Ante Rebic nella prima frazione. Più distanziati gli altri con Alfred Duncan che si piazza ai piedi del podio con il 5,65% delle preferenze ovvero 66 voti. Di seguito la classifica completa.

1) Cutrone 29,85%

2) Chiesa 26,60%

3) Dragowski 20,44%

4) Duncan 5,65%

5) Vlahovic 5,05%

6) Igor 3,25%

7) Pulgar 2,48%

8) Milenkovic 1,63%

9) Castrovilli 1,45%

10) Caceres 1,28%

11) Lirola 1,03%

12) Dalbert 0,68%

13) Pezzella 0,60%