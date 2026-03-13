Top FV, la Fiorentina vince all'ultimo. Chi il miglior viola col Rakow?
La Fiorentina ha la meglio del Rakow negli ottavi di finale d'andata di Conference League. La squadra di Vanoli vince per 2-1 con la rete allo scadere di Gudmundsson su rigore, dopo essere passata in svantaggio e aver pareggiato i conti con Ndour, prima che l'islandese siglasse il penalty a fine gara. Come sempre, vi invitiamo a votare il vostro migliore in campo. Ecco il sondaggio:
