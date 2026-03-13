Ritiro e scarico: l'operazione Cremona è già iniziata. Il programma dei viola

Scatta l'operazione Cremona. La Fiorentina non ha tempo per rifiatare, la vittoria last minute contro il Rakow è già alle spalle e prima di affrontare al meglio il match di ritorno, c'è uno snodo salvezza imprescindibile lunedì sera allo Zini. Lo scontro diretto con la Cremonese è qualcosa da non fallire e per questo, la squadra di Vanoli è andata in ritiro ieri sera dopo la partita, restando insieme al Viola Park in vista della ripresa in programma già oggi.

Per De Gea e compagni ci sarà la consueta seduta di scarico post partita, prima del "rompete le righe" e di qualche ora libera. La testa è già a Cremona.