TOP FV, Il migliore con l'Atalanta è Kean. Poi Gosens

Nella sconfitta per 3-2 contro l'Atalanta, secondo i lettori di FirenzeViola.it, il migliore in campo è stato nettamente Moise Kean, autore del momentaneo vantaggio viola e votato da ben 768 persone (78,89%). La sua prestazione è stata quindi premiata dai 971 lettori di FV che hanno partecipato al sondaggio. Seconda posizione, con un distacco netto, per Robin Gosens con il 5,66%, per un totale di 55 voti. Poco sotto sul gradino più basso del podio c'è De Gea con 33 voti, ovvero il 3,30% dei voti totali.

TOP FV Atalanta-Fiorentina

1. Moise Kean (78,89%)

2. Robin Gosens 228 voti (5,66%)

3. De Gea (3,30%)