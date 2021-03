Seconda sconfitta di fila per la Fiorentina, che dopo il ko di Udine butta ancora via la possibilità di portare a casa almeno un pareggio nei minuti finali, permettendo alla Roma di imporsi col risultato finale di 1-2. Al solito, per dare forma al Premio Top FirenzeViola.it, vi chiediamo di votare il vostro migliore in campo. Per farlo, basta cliccare sul link qua sotto.

TOP FV: CHI SALVI CONTRO LA ROMA?