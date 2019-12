TOP FV, Anche a Torino è Castro il migliore. Pedro 2°

Anche contro il Torino, sfida in cui purtroppo la Fiorentina ha fatto registrare la quarta sconfitta consecutiva, è Gaetano Castrovilli il migliore in campo scelto dai lettori di FirenzeViola.it (747 in totale) che hanno partecipato al sondaggio lanciato sulle nostre pagine subito dopo il fischio finale. Il talento del centrocampo viola ha ottenuto un risultato quasi plebiscitario, ottenendo oltre quasi tre voti ogni quattro, con il 74,16% del totale. Alle sue spalle, distante anni luce, c'è Pedro, sorprendente secondo e forse premiato dai nostri lettori per aver quantomeno provato a dar peso e pericolosità alla squadra. Chiude il podio Dragowski, anticipando di un soffio l'autore del gol Caceres e Sottil. Di seguito la classifica completa del turno.

1) Castrovilli 74,16%

2) Pedro 5,62%

3) Dragowski 4,69%

4) Caceres 4,15%

5) Sottil 3,21%

6) Chiesa 2,54%

7) Vlahovic 2,28%

8) Milenkovic 1,34%

9) Benassi 0,94%

10) Ceccherini 0,40%

11) Dalbert e Ghezzal 0,27%

13) Pulgar 0,13%