TIFOSI, Venduti già 1400 biglietti per la sfida al Dall’Ara

Manca sempre meno all’importante sfida di mercoledì sera al Dall’Ara contro il Bologna. Per la sera di San Valentino, infatti, gli uomini di mister Italiano saranno chiamati a trovare il secondo successo consecutivo per continuare il sogno europeo. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it per la trasferta in Emilia Romagna sono già stati venduti circa 1400 biglietti ai tifosi viola. La vendita dei ticket sarà disponibile fino alle 19:00 di domani, martedì 13 febbraio.