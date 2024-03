TIFOSI, Poco meno di 1000 viola al seguito della squadra

Fonte: Giacomo A. Galassi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani sera la Fiorentina si misurerà contro il Torino per confermare l'ottima prestazione di lunedì con la Lazio. L'obiettivo è quello di recuperare posizioni in classifica per poi arrivare alla gara di Conference contro il Maccabi con più serenità. Quanto al pubblico che seguirà la squadra in Piemonte, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it sono previsti poco meno di mille tifosi gigliati all'Olimpico Grande Torino.