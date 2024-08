TERRACCIANO, Fissato un incontro. Può rinnovare

Fonte: Luciana Magistrato

Pietro Terracciano alla fine può davvero restare alla Fiorentina.

Nonostante l'arrivo di David De Gea ufficializzato ieri dal club viola, il portiere che negli ultimi tre anni alla fine è sempre stato titolare con Vincenzo Italiano vorrebbe provare a giocarsi le sue carte anche nel nuovo corso targato Raffaele Palladino: come raccolto da Firenzeviola.it, la prossima settimana avverrà un incontro tra l'entourage del calciatore e la Fiorentina per decidere il futuro del portiere classe '90 che da parte sua non ha mai chiesto la cessione e nonostante l'offerta del Monza (che lo soddisferebbe economicamente) potrebbe scegliere di restare alla Fiorentina e firmare così un rinnovo per almeno un altro anno.