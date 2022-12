TENTAR NON NUOCE... CHE ALMENO LUI CI ASSISTA

Finiti i mondiali faremo tutti una pausa dal pallone per goderci le festività in arrivo ma, nel cuore dei tifosi viola, un pensiero alla nostra squadra ce lo abbiamo sempre vuoi per le amichevoli giocate in questo periodo vuoi per la nostalgia canaglia per le partite vere e il campionato. Visto che è il momento dei buoni propositi, ci auguriamo che il nuovo anno porti tante cose belle in casa Fiorentina e, giusto per farsi qualche risata che ci meritiamo pure, vorrei scrivere due righe a colui che in questi giorni lavora molto per esaudire i desideri dei più.

Caro Babbo Natale, sono una tifosa innamorata della propria squadra e siccome è tanto tempo che non ho gratificazioni dalla mia Fiorentina provo a chiedere il tuo aiuto nella speranza che almeno tu ci assista…tentar non nuoce.

Siccome si dice sempre che la salute è la cosa più importante, desidererei una medicina magica per i nostri calciatori che purtroppo si infortunano troppo facilmente. Una che non ci confonda le idee e che non faccia passare un ragazzo per guarito e pronto ad aggregarsi al gruppo per poi ritrovarlo in sala operatoria (ogni riferimento a Sottil è puramente voluto). Una panacea di tutti i mali che valga per quando i nostri eroi sono a Firenze e anche per quando vanno con le loro nazionali.

Se ce la fai, vedi di trovarci un attaccante a modo perché qui è da tempo che non riescono a comprarci un bomber di razza e se lo abbiamo in casa pensano bene di darlo ad altri. Credo che sia giunto il momento di avere qualcuno che vada in doppia cifra, che ci faccia esultare a suon di gol perché quelli in rosa, Cabral e Jovic, sono poco capaci...senza offesa si intende. Casomai regaliamo loro uno stage a Cipro, che pare faccia bene.

Se poi ti capita anche qualche direttore sportivo, qualche addetto ai lavori competente e ben introdotto nel calcio italiano ed internazionale, prova a mettercelo da parte che può servire. Dalle nostre parti spesso ci lamentiamo che manca una persona con queste caratteristiche, che “capisce di calcio” e mi affido a te per il casting.

Vista la smania della società gigliata di cedere i gioielli di famiglia, ti chiedo un kit di corde e catene (non ho perversioni sado-maso) per legare i pochi giocatori di valore che abbiamo alle porte del Franchi per non privarci del loro contributo. Purtroppo, caro Babbo, ci toccherà passare un gennaio di tormenti sulle sorti di Amrabat che, esploso con la sua Nazionale in Qatar, è corteggiato da molti top club europei. Quindi, o con una magia ci fai diventare la squadra più agognata del mondo (lo so che tu non puoi fare miracoli!) o prosciughi tutte le finanze del Liverpool, Tottenham, Barcellona, Atletico Madrid, PSG tanto per citare le società che secondo i rumors sarebbero su Sofyan.

Poiché ho citato il nostro amato stadio, vedi se puoi darci una mano affinché si riesca a portare avanti il suo restyling prima che ci tolgano i fondi o si cominci a trovare intoppi come sta succedendo per la tettoia. Credo che anche stavolta si rimarrà ai discorsi, ma non sono delusa perché non ho mai creduto del tutto di poter avere uno stadio nuovo.

Di contro vanno avanti i lavori al Viola Park ma, se puoi, dai un occhio a che non manchi niente nel cantiere perché, come Commisso, anche io tengo molto a che venga finita in tempo questa opera, sia perché porterà tanti ricavi alla proprietà e quindi alla Fiorentina sia perché, come dicono quelli informati (o quelli maligni?) alla sua conclusione la società potrebbe essere ceduta per un valore consistente vista la grande infrastruttura realizzata.

Insomma, vedi tu quello che puoi fare per farci tornare a sorridere e ad essere orgogliosi della nostra squadra. Riporta calciatori forti e adatti al gioco del tecnico (leggere che non stanno rinnovando il contratto a Venuti e Biraghi è già un buon segno…se sono così acida però non mi ascolterà nemmeno Babbo Natale!), passione e competenza in chi gestisce le sorti viola e di conseguenza una ventata di entusiasmo che stiamo perdendo.

È chiedere troppo? Forse sì, ma il desiderio di una Fiorentina più forte, fra il serio e il faceto, lasciatemelo esternare in questo Natale.

Tanti auguri a tutti da…

La Signora in viola