TENERANI A FV, Ripresa campionato? Sono scettico

Nel corso della maxi diretta Instagram organizzata da Firenzeviola.it nel giorno più importante della raccolta fondi "FV per OSMA Onlus" in favore dell’Ospedale di Ponte a Niccheri (tutte le info sulla piattaforma Gofundme.com), è intervenuto anche il giornalista, nonché nostro editorialista, Mario Tenerani: "Giornalisti si nasce e non si diventa quindi io sono connesso tutto il giorno e seguo tutti i siti di sport e di cronaca: si è giornalisti punto e basta, non c'è solo lo sport nella vita. Parole del premier Conte sul calcio? Sono per ripartire con calma: ero scettico e ci rimango. Fino al 18 maggio non ci si può allenare in gruppo, loro vorrebbero ripartire il 15 giugno... C'è il protocollo da applicare, lo scetticismo dei medici del calcio: a me sembra si stia cercando delle formule light. Faccio comunque il tifo per riprendere, la proposta di maggior buonsenso era spalmare il campionato fino a dicembre. La UEFA sta cominciando a capire anche lo scetticismo che c'è intorno a questr ipotesi. Rialti? Io appartengo ad una generazione diversa, l'ho conosciuto all'inizio degli anni '90 e poi per 25 anni ho girato l'Italia e l'Europa. Vi posso dire che era uno spettacolo, di un'intelligenza vivace. Era un bulimico di libri, aveva una grande passione per l'arte. Non ho mai trovato un giornalista così importante che avesse instaurato un rapporto simile con i tifosi della Curva Fiesole".