E' tempo di ripartenze in casa Fiorentina. L'avvento del nuovo tecnico Giuseppe Iachini è stato accolto dal ritorno in gruppo di Federico Chiesa (CLICCA QUI), giocatore chiave della Fiorentina, che ultimamente era stato frenato da un infortunio alla caviglia. Un recupero su cui il classe '97 - è proprio il caso di dirlo - ha lavorato sodo, considerando che ha rinunciato alla vacanza alle Maldive per cercare di ritrovare in fretta la miglior forma fisica.

Anche il padre Enrico, il quale peraltro oggi compie quarantanove anni, si era espresso in modo abbastanza netto sulla questione non più di sei giorni fa, a Figline: "Ok le feste, ma serve che si metta prima possibile a disposizione della squadra". Non escludiamo inoltre che l'ex giocatore della Fiorentina possa fare a breve il suo ritorno sugli spalti dello stadio Artemio Franchi per seguire da vicino l'operato del figlio con la maglia gigliata.

Insomma, una ripartenza voluta e ottenuta, in un clima che Firenze si augura sia tornato sereno come ad inizio stagione. Infondo, dal summit con Commisso sono emerse sensazioni positive, ribadite dallo stesso Enrico: "C'è stata grande empatia, sono rimasto contento e credo lo sia stato pure lui dalle parole che ha detto. Finito l'incontro ci siamo abbracciati e c'è un bellissimo rapporto, anche con Pradè e Barone. Speriamo che vada tutto nel miglior modo possibile".