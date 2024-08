SVOLTA A CENTROCAMPO, LA VIOLA STRINGE PER AMIR RICHARDSON

© foto di YouTube

Fiorentina su Amir Richardson. Secondo quanto riferisce il portale francese leparisien.fr, i viola hanno raggiunto un accordo con il Reims per prelevare il centrocampista sulla base di 10 milioni di euro e il 10% sulla rivendita. Manca solo l'intesa con il 22enne che è impegnato con il suo Marocco alle Olimpiadi e che proprio oggi si giocherà la medaglia di bronzo a Nantes contro l'Egitto.

La redazione di FirenzeViola.it trova ampie conferme sulla trattativa avanzata della Fiorentina per il calciatore con cui adesso andrà trovata la quadra economica. Il suo ruolo è quello del centrocampista centrale: 197 centimetri di altezza per 79 chili, Richardson può essere l'alternativa concreta a Tanner Tessmann per il quale lo stallo, che va avanti da giorni, sembra di difficile risoluzione.